Beursblik: ASML onderliggend erg sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De onderliggende groei bij ASML is veel hoger dan verwacht. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING woensdag. Hoewel de omzet in het vierde kwartaal ietsjes tegenviel, was de marge veel hoger dan verwacht, aldus de analist. De verkoop van DUV-machines was aan de zwakke kant, maar EUV en vooral de omzet uit de reeds geïnstalleerde machines, was juist veel beter, zag Hesselink. En die gunstige mix zorgde voor de meevallende marge. Ook de orderinstroom was met 7,1 miljard euro "erg solide", volgens ING. Verder is de door ASML afgegeven outlook voor het eerste kwartaal een duidelijke tegenvaller, maar dat wordt vooral veroorzaakt door een andere methode van verscheping, aldus Hesselink, waardoor 2 miljard euro aan omzet pas later in de boeken komt. De omzetgroei van 20 procent die ASML voor heel 2022 voorziet, is volgens ING "ruim boven de verwachtingen". De onderliggende groei komt zelfs op 25 procent uit. ASML verhoogde het dividend van 2,75 naar 5,50 euro per aandeel. De consensus rekende slechts op een verhoging tot 3,50 euro. ING herhaalde het koopadvies op ASML met een koersdoel van 800,00 euro. Het aandeel steeg woensdag 0,4 procent naar 644,20 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.