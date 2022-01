Neutrale start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting vlak van start. Woensdag koerste de AEX nog 1 procent hoger naar 790,44 punten.

Beleggers hadden woensdag vooral aandacht voor de Amerikaanse inflatie, die in december uitkwam op 7,0 procent, tegen 6,8 procent in november. De aandelenmarkten leken niet onder de indruk van de hoogste inflatie sinds juni 1982 en Wall Street opende ’s middags gewoon in het groen. "Deze stijging was voorspeld en blijkbaar zijn beleggers opgelucht dat het niet nog hoger uitviel”, merkte marktanalist Michael Hewson van CMC op over de koersreactie.

Analist Ryan Detrick van LPL Financial stelde tot zijn verbazing vast dat er uiteindelijk zelfs sprake was van een 'non-event' en dat beleggers zich nu gaan richten op het cijferseizoen. “Waar we enthousiast over zijn, is dat het cijferseizoen voor de deur staat. We verwachten opnieuw een solide show van het Amerikaanse bedrijfsleven, terwijl het ook een kans zal zijn om niet meer zoveel op de Fed en diens beleid te focussen, maar in plaats daarvan onder de motorkap te kruipen en te zien hoe de economie het echt doet”, aldus Detrick.

Vandaag is het de beurt aan Delta Airlines en vrijdag komen de financiële giganten BlackRock, Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo met cijfers door.

De winsten op Wall Street bleven woensdagavond op Wall Street wel aan de bescheiden kant. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger.

In Azië is het sentiment vanochtend juist overwegend bedrukt. In China zijn meerdere miljoenensteden in lockdown gegaan na het vaststellen van enkele omikrongevallen. De autoriteiten lijken geen enkel risico te willen nemen in aanloop naar de Winterspelen die op 4 februari van start moeten gaan.

De olieprijzen lijken nog niet te anticiperen op een mogelijke verdere aanscherping in China, ’s werelds grootste olie-importeur. Het zwarte goud noteert vanochtend stabiel, na een stijging van 1,7 procent naar 82,64 dollar per vat woensdagavond in New York.

De Shanghai Composite index en de Nikkei index in Tokio noteren vanochtend ongeveer 1 procent lager. De rentegevoelige beurs in Sydney, met een zware weging van bankaandelen, koerste wel een half procent in het groen.

Na het sluiten van de beurs in Seoel vanochtend, maakte chipreus TSMC een recordomzet en -winst bekend, dankzij een sterke vraag naar chips voor computers en smartphones.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1440. Voorafgaand aan de vrijgave van het Amerikaanse inflatiecijfer woensdag stond er nog een stand van 1,1375 op de borden.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Zakenbank Jefferies handhaafde zijn winstverwachtingen voor Flow Traders na een gesprek met flitshandelaar. Flow hintte in dit gesprek met analisten op een sterk vierde kwartaal.

CSC en Intertrust meldden goede vooruitgang te boeken met de voorbereidingen voor het bod van CSC op het Amsterdamse trustkantoor.

Bever Holding rondde de verkoop van een grondpositie in Knokke-Heist ter waarde van 7,5 miljoen euro af. De transactie werd in september vorig jaar aangekondigd.

Berenberg verhoogde de koersdoelen voor AMG en OCI en Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor ASML. De Zwitserse bank verlaagde echter ook het koersdoel voor Just Eat Takeaway. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group nog op een adviesverlaging van JPMorgan voor Randstad.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 4.726,35 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,1 procent steeg tot 36.290,32 punten. Techbeurs Nasdaq trok met 0,2 procent aan tot 15.188,39 punten.