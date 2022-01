Amerikaans Carter's kiest voor iD Cloud Nedap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse retailer Carter's heeft gekozen voor het iD Cloud Platform van Nedap als onderdeel van zijn digitaliseringsstrategie. Dit meldde Nedap dinsdagochtend, zonder financiële details te noemen. Het in 1865 opgerichte Carter's is de grootste Amerikaanse retailer op het gebied van kleding en aanverwante producten voor baby's en jonge kinderen. De uitrol van Nedap's iD Cloud naar meer dan 750 winkels in de Verenigde Staten was al in augustus 2021 voltooid, maar de opdracht wordt pas nu bekendgemaakt door Nedap. Carter's wil de voorraad nauwkeurig in beeld krijgen, om zo meer omzet te kunnen realiseren en een hogere operationele efficiëntie te bereiken. Bron: ABM Financial News

