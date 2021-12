SnowWorld sluit Healthclub in Zoetermeer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SnowWorld

(ABM FN-Dow Jones) SnowWorld sluit zijn Healthclub in Zoetermeer om verder te focussen op bergsport. Dat maakte de uitbater van skihallen dinsdag bekend. SnowWorld nam de afgelopen jaren skihallen in Nederland en Frankrijk over en nam een meerderheidsbelang in het Duitse Alpenpark Neuss. De locatie in Zoetermeer is waar het 25 jaar geleden allemaal begon. De Healthclub bood ook wellness- en kinderopvangfaciliteit die moeilijk te combineren waren met de kernbezigheid van SnowWorld, zei CEO Wim Hubrechtsten. Op deze locatie met een grote overdekte skipiste komt een nieuwe entreehal met wintersportwinkel, wordt het restaurant verder verbeterd en wordt de klimmuur Ayers Rock vernieuwd, kondigde het bedrijf aan. Bron: ABM Financial News

