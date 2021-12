TomTom tekent nieuw contract met Volkswagen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) TomTom gaat meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe navigatietool voor de Volkswagen Group. Dit maakte de Nederlandse navigatiespecialist dinsdag voorbeurs bekend. TomTom en Volkswagen werken daarbij samen met techbedrijf Cariad. Het resultaat moet "het beste navigatieproduct" voor Volkswagen opleveren. TomTom tekende een meerjarig contract met Volkswagen, dat alle markten wereldwijd dekt, met uitzondering van China. Financiële details werden niet gedeeld. De eerste auto's met de nieuwe technologie moeten in 2023 de weg op. Volkswagen en TomTom werken al jarenlang samen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.