Eerste R&D locatie Beyond Meat in China Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat opent zijn eerste R&D centrum buiten de Verenigde Staten in China. Dit meldde het fabrikant van vleesvervangers maandagmiddag. Als nieuwe locatie is gekozen voor Shanghai. Inmiddels is het huurcontract voor de locatie getekend. Opening wordt voorzien in de eerste helft van 2022. "Deze nieuwe faciliteit stelt ons in staat de Chinese consument beter te bedienen", verklaarde Beyond Meat, dat afgelopen jaar zijn eerste stappen in het Aziatische land zette. In april opende de fabrikant al een productiefaciliteit in de buurt van Shanghai. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.