Beursblik: Fed gaat mogelijk sneller taperen

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal woensdag naar verwachting aankondigen dat het sneller zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen. Dit is de verwachting van economen voorafgaand aan het Amerikaanse rentebesluit.

"We denken dat de Fed nu actie gaat ondernemen om de inflatie in te perken", zeiden economen van Nomura in een vooruitblik op het rentebesluit. Om zichzelf de ruimte te geven om eerder de rentes te kunnen verhogen, kondigt de Fed woensdag vermoedelijk aan dat het vanaf half januari sneller zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, aldus de Japanse bank.

Vorige week gepubliceerde inflatiecijfers versterken de noodzaak voor de Fed om sneller te taperen. In november stegen de consumentenprijzen in de Verenigde Staten met 6,8 procent. De kerninflatie kwam uit op 4,9 procent.

Voorzitter Jerome Powell zal in zijn persconferentie duidelijk uiteen willen zetten welke stappen het beleidscomité neemt om te voorkomen dat de hoge inflatie verankerd raakt, aldus Nomura. Mogelijk zal Powell de markt voorbereiden op eerder dan verwachte renteverhogingen in 2022 als de inflatie niet afzwakt. Nomura gaat vooralsnog uit van een eerste verhoging in september, maar de FedWatch Tool van CME Group houdt rekening met mei 2022.

Powell leek recent al een voorzet te geven, tijdens een verklaring in het Amerikaans Congres, waar hij de deur opende om sneller te taperen. Marktvolgers houden dan ook rekening dat het tempo wordt opgevoerd van de huidige 15 miljard dollar per maand naar mogelijk 30 miljard dollar waarmee de maandelijkse opkopen worden afgebouwd. In dat geval zou QE niet in juni maar al in maart 2022 zijn afgerond.

"Powell & Co hebben de financiële markten de afgelopen weken voorbereid op een snellere monetaire verstrakking dan voorzien was. Inclusief wellicht een aantal renteverhogingen in 2022. Dit zal blijken uit de zogenaamde 'dot plot': een grafische weergave van waar de verschillende Fed-bestuurders de beleidsrente de komende 24 maanden heen zien gaan", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Bij de vorige dot plot werd gerekend op één renteverhoging in 2022 en zes verhogingen tot en met 2024. Nomura verwacht dat de dot plot nu acht renteverhogingen zal weergeven in deze tijdsperiode.

"Financiële markten prijzen voor volgend jaar twee à drie renteverhogingen in. Zodat de toon vanuit de Fed wel héél streng zou moeten zijn, willen markten daar deze week nog van schrikken", aldus de econoom.

Economen van Barclays gaan uit van drie renteverhogingen in 2022, terwijl TD Securities niet zeker weet of het zo'n vaart zal lopen. Daar is het basisscenario nog steeds dat de inflatie en economische groei in de VS volgend jaar aanzienlijk zullen afnemen, waardoor een renteverhoging pas eind 2023 zal plaatsvinden.

Econoom James McCann van abrdn is benieuwd hoe ver Powell bereid is te gaan. Hij rekent op drie renteverhogingen in 2022, maar vraagt zich vooral af welk signaal de dot plot geeft over hoe ver de rente zal stijgen.

"Momenteel denken de markten rond de 1,5 procent, maar het kan zijn dat de Fed aangeeft dat de rente verder wordt verhoogd", aldus McCann, onder meer omdat de Fed niet wil dat de hoge inflatie verankerd raakt en dat het daardoor agressiever de rente moet verhogen.

Valuta-analisten van Monex Europe verwachten niet dat de renteverwachtingen van de Fed voor 2023 en 2024 heel sterk opwaarts moeten worden bijgesteld, gezien de eerdere verwachting dat de inflatie in deze periode geleidelijk weer zal dalen tot richting de doelstelling van de centrale bank.

Maar veel hangt af van hoelang de Fed denkt dat de aanhoudend hoge inflatie nog aanhoudt. Dat zal de verschuivingen in 2022 en daarna bepalen, aldus Monex, dat verwacht dat de dollar daar op korte termijn wel van kan profiteren. Een stijging zal echter beperkt zijn, verwachten de valuta-analisten.

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend op 1,1269.

De Federal Reserve maakt woensdag om 20:00 uur zijn rentebesluit bekend, samen met nieuwe economische ramingen en de dot plot.

Om 20:30 uur komt voorzitter Powell met een toelichting.