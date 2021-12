Update4: Fed versnelt tapering

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten, maar kondigde wel aan het maandelijkse obligatie-opkoopprogramma sneller te gaan afbouwen. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

Het tempo van het verlagen van de maandelijkse opkopen wordt opgevoerd van de huidige 15 miljard dollar per maand naar 30 miljard dollar per maand. Dat betekent dat het inkoopprogramma, zoals door economen ook voorzien, in maart eindigt. De Fed merkte op dat waar nodig het tempo kan worden aangepast.

Tijdens de persconferentie volgend op het rentebesluit zei voorzitter Jerome Powell dat veranderingen in de economische vooruitzichten een versnelde tapering rechtvaardigen.

De federal funds rate bleef zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent.

Het besluit werd unaniem genomen.

De Amerikaanse centrale bank herhaalde zijn volledige scala aan instrumenten te zullen blijven gebruiken om de Amerikaanse economie te blijven ondersteunen met het oog op maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit.

"Met vooruitgang op het vlak van vaccinaties en dankzij stevige ondersteuning, hebben de economie en de werkgelegenheid een aanhoudende verbetering laten zien. De sectoren die het meest negatief werden getroffen door de coronaviruspandemie zijn de afgelopen maanden verbeterd, maar worden nog steeds geraakt door het virus", zei de centrale bank.

"De banengroei was de afgelopen maanden solide en de werkloosheid is aanzienlijk gedaald. Onevenwichtigheden in vraag en aanbod als gevolg van de pandemie en de heropening van de economie blijven bijdragen aan de hoge inflatie", voegde de centrale bank toe.

De zogeheten dot plot wijst in 2022 op drie renteverhogingen. Powell voegde daaraan toe dat het Fed-bestuur een geleidelijke verhoging van de rente voorziet, maar nog niet heeft besloten hoe snel na afronding van het opkoopprogramma te beginnen met het verhogen van de rente. Hij benadrukte tevens dat de renteramingen geen voorspelling zijn: "De richting van de economie zal onze beleidsacties bepalen", zei hij.

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, tot eind 2021 op een mediaan van 0,1 procent. Voor 2022 is de mediane verwachting opwaarts bijgesteld naar 0,9 procent. In de september prognose was deze nog 0,3 procent. Ook de prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van september van een mediane verwachting van 1,0 procent naar nu 1,6 procent. Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op een mediaan van 2,5 procent, wat gelijk is aan de prognose in september.

Inflatie

De PCE-inflatie wordt voor 2021 geraamd op 5,3 procent, terwijl in september nog werd uitgegaan van 4,2 procent. De raming voor 2022 werd opwaarts bijgesteld van 2,2 naar 2,6 procent. Ook de raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld, hoewel bescheiden, van 2,2 naar 2,3 procent. Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in september en de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

Zoals verwacht schrapte de Fed de typering 'tijdelijk' bij zijn inflatieverwachtingen. In zijn toelichting op het rentebesluit erkende Powell dat de inflatie hoger is dan verwacht, met de pandemie als belangrijkste aanjager. Hij benadrukte de doelstelling van prijsstabiliteit. Hij zei tevens niet het gevoel te hebben dat de Amerikaanse centrale bank achter de curve aanloopt wat betreft inflatiebeheersing.

Economie

De groei van het bruto binnenlands product in 2021 werd daarentegen neerwaarts bijgesteld naar een groei van 5,5 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei van 5,9 procent. Voor 2022 is de centrale bank wel optimistischer. Voor volgend jaar wordt nu een groei voorzien van 4,0 procent, terwijl in september nog werd uitgegaan van een plus van 3,8 procent. In 2023 wordt de groei inmiddels geraamd op 2,2 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei van 2,5 procent, terwijl de raming voor 2024 ongewijzigd bleef op een stijging van het bbp met 2,0 procent.

