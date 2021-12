Minder verantwoordelijkheden voor CEO Diess van Volkswagen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Herbert Diess blijft CEO van Volkswagen, maar met minder verantwoordelijkheden. Dit liet de Duitse automaker donderdag weten. Ralf Brandstätter, nu nog eindverantwoordelijke voor de tak die de passagiersauto's van Volkswagen maakt, treedt toe tot het bestuur en wordt verantwoordelijk voor het Volkswagen merk. Diess zal begin 2022 de verantwoordelijkheid voor softwaredivisie CARIAD overnemen van Markus Duesmann. Manfred Döss, Hauke Stars, Hildegard Wortmann en Gunnar Kilian krijgen ook nieuwe verantwoordelijkheden. Al deze wijzigingen maken deel uit van het transformatieproces dat de autofabrikant ondergaat, en waardoor Volkswagen naar eigen zeggen de uitdagingen van de komende jaren beter het hoofd kan bieden. Diess kwam de afgelopen weken onder vuur van de vakbonden te liggen. Er werd zelfs gespeculeerd over zijn vertrek. Diess zou werken aan een grootschalige reorganisatie die tot wel 30.000 banen zou kosten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.