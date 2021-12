'Hogere arbeidskosten door EU-wet kan Just Eat Takeaway.com helpen'

(ABM FN-Dow Jones) Het voorstel van de Europese Commissie om de rechten van werkers in de zogeheten 'gig-economy' te beschermen, zal de kosten in de sector van maaltijdbezorging verhogen, maar kan relatief gunstig uitpakken voor Just Eat Takeaway. Dat stelden analisten van Citi.

Just Eat Takeaway ligt achter op zijn rivalen in de uitbreiding naar bezorging van boodschappen van de supermarkt en de flitsbezorging van internetaankopen.

De EU schat in dat het ‘upgraden’ van zelfstandige ondernemers naar medewerkers in loondienst 4,5 miljard euro aan extra kosten zal betekenen voor platforms zoals maaltijdbezorging en het aanroepen van taxi's.

Analisten van Citi verwachten dat Deliveroo het hardst geraakt wordt door de nieuwe regelgeving. De analisten denken dat 12 tot 18 procent van de brutowinst van dit bedrijf op het spel staat. Voor Just Eat Takeaway zijn de risico's juist laag, omdat de meeste bezorgers nu al in dienst zijn bij het bedrijf.

Het aandeel Just Eat Takeaway is dit jaar met 44 procent gedaald, na het zeer sterke coronajaar 2020, maar ook door zorgen over meer concurrentie in Duitsland en een dure overname van Grubhub in de Verenigde Staten.

Het EU-wetsvoorstel zal mogelijk pas over jaren in elke lidstaat van kracht zijn, maar het vooruitzicht zou rivalen als Delivery Hero of DoorDash voorzichtiger kunnen maken met overnames die Just Eat Takeaway aanvallen in zijn kernmarkten.

Het aandeel Just Eat Takeaway daalde donderdag 1,9 procent. Deliveroo verloor 1,8 procent en Delivery Hero 1,0 procent.