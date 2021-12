Wall Street koerst lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,8 procent op een slot van 4.538,43 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent tot 34.580,08 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent in het rood bij een slotstand van 15.085,47 punten. Alle aandacht ging uit naar het toonaangevende banenrapport uit de Verenigde Staten. Voor de maand november werd door de markt gemiddeld een banengroei verwacht van 573.000 en een werkloosheid van 4,5 procent. Er kwamen in werkelijkheid slechts 210.000 banen bij in november, terwijl de werkloosheid daalde naar 4,2 procent. Hoewel het banencijfer tegenviel, was de rest van het rapport een stuk beter, vond marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hij wees ook op sterke inkoopdata, "wat het idee voedt dat de Federal Reserve sneller zijn obligatie-opkoopprogramma gaat afbouwen", aldus Hewson. Die verwachting zette vooral de techzware Nasdaq flink onder druk. James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed, noemde het banenrapport vrijdag onderliggend sterk en gaf in een presentatie aan dat de Fed wat hem betreft sneller moet gaan taperen. Bullard, die in 2022 weer stemrecht heeft in het beleidscomité van de centrale bank, verwacht volgend jaar twee renteverhogingen. Eerder deze week waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell al dat de centrale bank zijn stimuleringsmaatregelen mogelijk sneller moet afbouwen om de hoge inflatie te bestrijden. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector van ISM toonde een onverwachte stijging in november en kwam uit op het hoogste indexniveau ooit, van 69,1. De inkoopmanagersindex van Markit meldde in november op maandbasis een daling tot 58,0, maar dit was wel beter dan verwacht. Hoewel de groei momenteel niet zo sterk is als eerder dit jaar, lijkt de Amerikaanse economie op weg naar een solide eind van 2021, volgens econoom Chris Williamson van Markit. De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1307. De olieprijs daalde licht. Bij een settlement van 66,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper. Op weekbasis daalde de WTI-olieprijs bijna 3 procent, bovenop een verlies van meer dan 10 procent vorige week. Bedrijfsnieuws De U.S. Federal Trade Commission heeft donderdag een rechtszaak aangespannen om de door de Amerikaanse chipleverancier Nvidia voorgenomen overname van chipontwerpspecialist Arm voor 40 miljard dollar te blokkeren. De FTC betoogt dat de deal concurrentieverstorend is voor de chipindustrie. Nvidia daalde meer dan 4 procent. CEO Elon Musk van Tesla heeft nog eens voor 1 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht, zo blijkt uit documenten die donderdag werden ingediend bij de Securities and Exchanges Commission. Er van uitgaande dat Musk 10 procent van zijn belang wil verkopen, zoals aangegeven op Twitter, heeft hij na de verkoop van gisteren nog circa 6,9 miljoen aandelen te gaan. Tesla verloor ruim 6 procent. Didi is gestart met de voorbereidingen om de beursnotering op Wall Street op te zeggen om een notering elders aan te vragen, vermoedelijk in Hongkong. Het aandeel leverde zo'n 22 procent in. Andere Chinese bedrijven met een Amerikaanse notering, Nio en Alibaba daalden respectievelijk 11 en 9 procent. Bron: ABM Financial News

