Novartis voorziet omzetgroei door topmedicijnen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis verwacht dat de omzet op de middellange termijn blijft groeien, vooral dankzij de geneesmiddelen die nu op de markt zijn, terwijl er nog diverse nieuwe middelen voor 2026 goedgekeurd kunnen worden. De Zwitserse farmaciegigant zei dat de omzet zou moeten blijven stijgen met een jaarlijks groeitempo van tenminste 4 procent tot en met 2026.



Dit wordt gedreven door een miljardenomzet van zijn medicijnen Cosentyx, Entrestro, Kesimpta, Zolgensma, Kisqali en Leqvio. Tot 20 nieuwe middelen met aanzienlijk omzetpotentieel kunnen worden goedgekeurd voor 2026, wat de volgende fase van groei zal aanjagen,", zei CEO Vas Narasimhan van Novartis.



Novartis meldde ook dat Cosentyx, het geneesmiddel dat de grootste omzet genereert, de primaire eindpunten heeft bereikt voor werkzaamheid in twee nieuwe klinische fase 3-studies waarin patiënten worden behandeld voor de chronische huidziekte hidradenitis suppurativa. Bron: ABM Financial News

