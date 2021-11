Topman Microsoft verkoopt grote pluk aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) CEO Satya Nadella heeft begin vorige week voor 285,3 miljoen dollar aan aandelen Microsoft verkocht. Dit blijkt uit documenten van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. In totaal verkocht Nadella 838.584 aandelen Microsoft voor 340,26 dollar per stuk. Het aandeel sloot vrijdag op 329,68 dollar. Bron: ABM Financial News

