Iets meer nieuwe woningen verkocht in VS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In oktober zijn er iets meer nieuwe eengezinswoningen in de Verenigde Staten verkocht dan een maand eerder, maar op jaarbasis was er wel sprake van een flinke daling. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 0,4 procent tot 745.000 stuks geannualiseerd. Op jaarbasis werden in september bijna 23,1 procent minder nieuwe woningen verkocht. De gemiddelde huizenprijs bedroeg 477.800 dollar. Bron: ABM Financial News

