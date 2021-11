Berenberg verhoogt koersdoel TKH Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel TKH verhoogd van 59,00 naar 67,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van Berenberg. Daarin verwees Berenberg naar de recente beleggersdag van TKH, die de bank bemoedigend vond, gezien de gunstige outlook die TKH presenteerde. TKH verhoogde zijn margedoelstellingen voor de middellange termijn en maakte het de omzetdoelstelling expliciet. De op de dag zelf door TKH geïntroduceerde vereenvoudigde verslagleggingsmethode maakt het volgens Berenberg makkelijker om het bedrijf te doorgronden op zijn resultaten, ofschoon de activiteitenmix van TKH nog altijd ingewikkeld blijft, aldus de bank. De verdere integratie van software in de producten van de onderneming lijkt voor de brutomarge van TKH volgens Berenberg positief uit te pakken. Samen met een groeiende distributie van nieuwe en meer winstgevende innovaties en het nodige operationeel hefboomeffect kan het rendement volgens de bank omhoog. TKH stelde ook zijn doelstellingen voor overnames en desinvesteringen bij en wil nu voor 100 tot 150 miljoen euro aan omzet kopen en 150 tot 200 miljoen euro aan omzet afstoten. Berenberg verwacht dat de acquisities een betere marge kennen dan de verkochte onderdelen. De financiële positie van TKH is volgens Berenberg dusdanig dat de huidige schuldratio voldoende ruimte geeft voor overnames zonder dat er eerst desinvesteringen hoeven plaats te vinden. De koers van het aandeel TKH sloot dinsdag op een rood Damrak 3,5 procent lager op 52,60 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.