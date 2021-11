Elon Musk verkoopt nog meer aandelen Tesla Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft donderdag nogmaals een flinke pluk aandelen Tesla verkocht. Dit bleek uit meldingen bij de United States Securities and Exchange Commission. Oprichter Musk verkocht donderdag bijna 640.000 aandelen tegen een prijs ongeveer 1 procent boven de slotkoers van die dag. De verkoop leverde de miljardair nog eens 687,3 miljoen dollar op. Eerder deze week verkocht hij ook al 4,5 miljoen aandelen Tesla voor omgerekend 5 miljard dollar. Dat Musk aandelen verkoopt, is geen verrassing. Afgelopen weekend vroeg hij op Twitter aan zijn volgers of hij 10 procent van zijn belang moest verkopen. "Er wordt de laatste tijd veel ophef gemaakt over niet-gerealiseerde winsten die een middel zijn om belasting te ontwijken, dus ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen", aldus Musk zaterdag in een tweet. "Let op, ik neem nergens een contant salaris of bonus aan. Ik heb alleen aandelen, dus de enige manier voor mij om persoonlijk belasting te betalen, is door aandelen te verkopen". Na de verkoop van donderdag blijkt uit documenten dat Musk nog steeds indirect eigenaar is van circa 167,5 miljoen aandelen Tesla. Het aandeel Tesla daalt vrijdag 2,4 procent naar 1.038 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.