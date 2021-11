Renewi verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar de resultaten zien aantrekken en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Dit maakte de afval- en recyclingspecialist met noteringen in Amsterdam en Londen dinsdag voorbeurs bekend. In het afgelopen halfjaar, dat eindigde op 30 september, kwam de omzet op jaarbasis 11 procent hoger uit op 916 miljoen euro. Renewi profiteerde van een sterk herstel van de coronacrisis, maar ook van de hogere recycleprijzen. De onderliggende EBITDA steeg met 43 procent tot 126,6 miljoen euro en de onderliggende EBIT zelfs met 125 procent tot 63,8 miljoen euro. Vooral de divisie Commercial Waste presteerde sterk. De winst bedroeg 37,1 miljoen euro, ruim tien keer meer dan de 3,5 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Op basis van de sterke prestaties in de eerste helft van het gebroken boekjaar verhoogde Renewi in oktober al de outlook voor heel het jaar. Dinsdag werden de verwachtingen nog verder verhoogd, zonder dit te specificeren, ervan uitgaande dat de recycleprijzen zullen normaliseren in de tweede helft. Renewi voorziet significant meer winst in de komende jaren, ook op lange termijn. Het afvalbedrijf zegt verder op schema te liggen om in boekjaar 2024 20 miljoen euro aan kostenbesparingen te realiseren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.