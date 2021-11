OPEC houdt vast aan afgesproken tempo productieverhoging

(ABM FN-Dow Jones) OPEC en zijn bondgenoten, ook wel OPEC+ genaamd, zullen de productie in december conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen. Dit is de uitkomst van de OPEC+ vergadering die donderdag werd gehouden.

De deelnemende landen herhaalden in een gemeenschappelijke verklaring te zorgen voor een stabiele evenwichtige oliemarkt, een efficiënte veilige levering aan consumenten en om duidelijkheid te verschaffen aan de markt in tijdens van extreme volatiliteit en instabiliteit.

"De beslissing om vast te houden aan eerdere productieplannen was geen verrassing voor de markt", zei marktanalist Andy Brogan van EY. "De strategie van de groep is behoorlijk succesvol geweest, aangezien de vraag is hersteld van de pandemie, en er was geen dwingende reden voor hen om van koers te wijzigen", zei hij.

De Amerikaanse president Joe Biden en andere voerden de druk op de groep in aanloop naar de vergadering op om de productie agressiever te verhogen dan momenteel gepland. Biden zei woensdag tegen verslaggevers tijdens de klimaattop in Glasgow dat het "niet goed" is voor Rusland, Saoedi-Arabië en andere producenten om de productie tegen te houden om de prijzen te verhogen.

Olie noteerde donderdag tot 0,6 procent hoger.