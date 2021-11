HelloFresh verhoogt omzetverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) HelloFresh heeft de omzet-outlook voor heel 2021 verhoogd, na een sterke omzetgroei in de afgelopen maanden. Dit bleek maandagavond uit een persbericht van het Duitse bedrijf dat maaltijdboxen levert. Op basis van een sterke omzetgroei in de afgelopen maanden verhoogde HelloFresh de verwachte omzetgroei voor heel 2021 naar 57 tot 62 procent, waar dat eerder nog 45 tot 55 procent was. Analisten voorspellen een omzetgroei van 53 procent voor 2021. De overname van Youfoodz, die eind oktober werd afgerond, zal voor 0,4 procent bijdragen aan de groei. Wisselkoerseffecten drukken vermoedelijk wel voor twee tot drieprocentpunt op de groei. HelloFresh zegt in het derde kwartaal een omzet te hebben geboekt van 1.416 miljoen euro, waar analisten gemiddeld rekenden op 1.312 miljoen euro. Het Duitse bedrijf ziet een aanhoudende groei van het aantal klanten en bestellingen. Bovendien blijft de gemiddelde waarde per bestelling hoog. In augustus werd de omzet-outlook ook al eens verhoogd. Daarvoor rekende HelloFresh nog op een omzetgroei van 35 tot 45 procent. De outlook voor de aangepaste EBITDA bleef onveranderd. HelloFresh mikt op een aangepaste EBITDA-marge van 8,25 en 10,25 procent. Analisten mikken op 9,1 procent. Bron: ABM Financial News

