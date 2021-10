Beyond Meat geeft omzetwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Beyond Meat noteerden vrijdag in de voorbeurshandel op Wall Street zo'n 14 procent lager nadat de producent van vleesvervangers met een omzetwaarschuwing kwam voor het derde kwartaal.



Beyond Meat rekent nu op een omzet van rond de 106 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal, waar eerder een verwachting van tussen de 120 en 140 miljoen dollar werd uitgesproken



Het bedrijf had last van een afname in retail orders die langer aanhield dan verwacht bij een Canadese distributeur. Het verwachtte ook toenemende bestellingen die er uiteindelijk niet kwamen bij een distributeur die een van zijn grootste klanten bedient en constateerde vertragingen in de distributie-uitbreiding.



Verder waren er ook andere operationele uitdagingen die onvervulde orders tot gevolg hadden, volgens het bedrijf. De uitdagingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door versnelde bestellingen van een internationale klant, aldus Beyond Meat. Bron: ABM Financial News

