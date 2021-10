Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in afwachting van nieuwe impulsen en met voorlopig beter dan verwachte bedrijfsresultaten enerzijds en inflatiezorgen anderzijds als belangrijkste aandachtspunten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 468,10 punten. De Duitse DAX liet een vlakke notering zien op 15.521,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 6.686,05 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,3 procent naar 7.200,81 punten. Vanmiddag staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen op de agenda, waarvoor een aantal van 300.000 wordt voorzien. Een week eerder ging het om 293.000 aanvragen, toen een meevaller. Verder volgen in de Verenigde Staten nog de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia over oktober, de leidende indicatoren over september en de bestaande woningverkopen over dezelfde maand. Olie noteerde donderdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 82,86 dollar, terwijl voor een december-future Brent 84,97 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1641. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1649 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1652 op de borden.



Bedrijfsnieuws De omzet van Unilever is in het derde kwartaal van 2021 gestegen, maar onderliggend zwakte de groei wel weer af. Het aandeel Unilever noteerde 4,1 procent hoger in koers. Randstad heeft in het derde kwartaal, zoals verwacht, de omzet en de resultaten zien stijgen en maakt zich op voor een nieuwe CEO. De koers van het aandeel noteerde 6,1 procent hoger. In Parijs noteerden een zevental koersen een verlies van meer dan twee procent, onder aanvoering van de koers van het aandeel Eurofins Scientific waar 4,8 procent verloren ging. Daar stonden zes aandelen met een winst van meer dan 2 procent tegenover. Hermès International sprong er met zijn koerswinst van 2,7 procent het meeste uit. Frankfurt hield winnaars en verliezers redelijk in evenwicht, maar ook hier tekenden zich scherpe koersafwijkingen af, waaronder die voor het aandeel Volkswagen waar 3,5 procent vanaf ging. Merck KGaA zag zijn aandelenkoers met 3,1 procent oplopen. Mijnbouwers hadden het in Londen lastig, met verliezen van 3,5 en 4,3 procent voor BHP en Anglo American. Rio Tinto zat daar tussenin met een koersdaling van 3,7 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,4 procent tot 4.536,20 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 35.609,34 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.121,68 punten. Bron: ABM Financial News

