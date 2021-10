Valuta: euro en dollar nog altijd in evenwicht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd stabiel in afwachting van met name de inkoopmanagersindices over oktober die vrijdag verschijnen.

"Met een stabiele euro in een afwachtende markt verschuift de aandacht even naar andere munteenheden als het Britse pond en de Turkse lira", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Van de Britten wordt op korte termijn al een renteverhoging verwacht, in dit geval met 15 basispunten en dat verklaart ook waarschijnlijk de recent stijging van het pond. De Turkse centrale bank lijkt ook dit keer weer voor een renteverlaging te kiezen en de vraag is dan of de euro door de 11 lira heen kan breken", aldus Erdmann.

In september verlaagde de centrale bank van Turkije de rente met 100 basispunten naar 18,0 procent.

Vanmiddag staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen op de agenda, waarvoor een aantal van 300.000 wordt voorzien. Een week eerder ging het om 293.000 aanvragen, toen een meevaller.

Verder volgen in de Verenigde Staten nog de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia over oktober, de leidende indicatoren over september en de bestaande woningverkopen over dezelfde maand.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,1640 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8442 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,3782 dollar. De euro noteerde op 10,82 lira, een stijging met 0,6 procent.