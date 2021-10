Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten, nadat Wall Street verder omhoog ging dankzij sterke bedrijfsresultaten. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent hoger op 468,58 punten. De Duitse DAX steeg ook 0,3 procent tot 15.515,83 punten. De Franse CAC 40 daalde fractioneel en sloot op 6.669,85 punten. De Britse FTSE eindigde met een plus van 0,2 procent op 7.217,53 punten. "De Amerikaanse markten helpen de Europese indices omhoog. De vrees voor stijgende inflatie en de aanstaande periode van monetaire verkrapping staat even op een lager pitje", zei analist Joshua Mahony van IG. Cijfers van Johnson & Johnson werden goed ontvangen in de VS, maar die van Procter & Gamble bleken minder aantrekkelijk. Beleggers letten op bedrijfsresultaten en commentaren op hoe bedrijven denken om te gaan met de hoger dan verwachte inflatie, die wordt versterkt door verstoringen in de aanvoerketen, dure energie en arbeidstekorten. Dit kan ten koste gaan van de winsten. "Zal de markt door een aantal van deze tegenvallers heen kunnen kijken?" vroeg Andrew Slimmon van Morgan Stanley Investment Management zich af. "Ik denk dat dat wel zou moeten, want de consument gaat niet een paar maanden wachten met kopen." In de Verenigde Staten bleken er minder woningen in aanbouw genomen in september en werden ook minder bouwvergunningen afgegeven. Dit kwam deels door gebrek aan bouwmaterialen, arbeidskrachten en bouwkavels. Verder was er dinsdag weinig economisch nieuws. Olie noteerde een half procent hoger op 82,99 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,1639. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag was dit nog 1,1612.



Bedrijfsnieuws Adyen, Prosus en Philips waren sterke stijgers onder de grote Europese fondsen, met winsten van 2 tot 3 procent. Ook energiefonds Iberdrola deed het goed, evenals vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield. De aandelen wonnen zo'n 3 tot bijna 4 procent. Danone sloot juist 3 procent lager. De yoghurtmaker boekte in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet en handhaafde zijn outlook, maar waarschuwde ook voor prijsstijgingen van melk, ingrediënten, verpakkingen en logistiek. Ook autofabrikanten BMW en Volkswagen verloren terrein. Ericsson heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstverwachtingen overtroffen, na sterke verkoopcijfers van 5G-apparatuur in Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika, die enigszins de flinke omzetdaling in China konden compenseren. Het aandeel sloot bijna 4 procent lager. Delivery Hero heeft een minderheidsbelang genomen in de Duitse bezorgdienst Gorillas. Het aandeel steeg 1,5 procent.



Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden hoger bij het sluiten van de markt in Europa. De S&P 500 steeg 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

