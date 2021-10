Hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het groen. Woensdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,8 procent hoger op 777,52 punten.

De Amsterdamse beurs staat een hogere opening te wachten, nadat de Amerikaanse aandelenmarkten in een wisselvallige sessie uiteindelijk nipt hoger sloten. Daarmee werd een verliesreeks van drie dagen doorbroken.

Beleggers wisten hoger dan voorziene inflatiecijfers naast zich neer te leggen, evenals de bevestiging dat de Federal Reserve eind dit jaar daadwerkelijk het opkoopprogramma van obligaties gaat afbouwen.

Uit de notulen woensdagavond bleek dat onder de deelnemers van de bijeenkomst sprake was van een brede consensus dat het gepast zou zijn om half november te beginnen met het afbouwen van het opkoopprogramma van 120 miljard dollar per maand. Het programma zou mogelijk medio 2022 al beëindigd kunnen worden.

Daarnaast bleek uit de notulen dat de bankiers het plan bespraken om het tempo van de aankoop van activa met 15 miljard dollar per maand te verminderen.

Monetaire stimulering, overheidsinvesteringen en coronavaccins hielpen de economie en daarmee de beurzen vooruit in de afgelopen maanden, waardoor de Amerikaanse hoofdgraadmeter inmiddels circa 95 procent hoger staat ten opzichte van het dieptepunt in maart 2020. Desondanks zijn er in de laatste weken zorgen over verstoringen in de aanvoerketen, naast de aantrekkende rentes en olieprijzen. Deze zorgden ervoor dat de hoofdgraadmeter bijna vier procent onder het record van begin september staat.

"De beurzen bewegen zich richting halverwege een marktcyclus waarin de fundamentele factoren een stuk belangrijker worden dan macrocijfers", aldus strateeg Emily Roland van John Hancock Investment Management. "De beurzen hebben last van groeipijn", concludeerde Roland.

Beleggers vrezen dat de aantrekkende inflatie aan de winstmarges van bedrijven zal knagen, waardoor de Fed genoodzaakt zal zijn om sneller de rentes te verhogen. "Ik denk dat de Fed sneller moet verhogen dan zij wil", aldus fondsbeheerder Carter Henderson van Fort Pitt Capital Group. "De huidige hoge inflatie is in mijn ogen niet tijdelijk."

Wat het cijferseizoen betreft vraagt marktanalist Sebastian Mackay van Invesco zich af of de markt zijn zogenoemde 'sweetspot', waarbij sprake is van lage kosten en een explosieve vraag, is gepasseerd tot een punt waarbij de vraag afzwakt en de kosten stijgen. De analist verwacht dat er tekenen zullen zijn dat dit het geval is. "Ik geloof echt dat we ons in een meer volatiele periode voor aandelen bevinden, waarbij sprake zal zijn van een zijwaartse of dalende beweging", zei hij. Vandaag komen onder meer Bank of America, Citigroup en Morgan Stanley met cijfers.

De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, vanwege zorgen over de vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei, nadat de olieprijs dinsdag op zijn hoogste niveau in bijna zeven jaar eindigde. Een november-future voor een vat ruwe olie sloot 0,3 procent, ofwel 0,20 dollar, lager op 80,44 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen weer 0,9 procent hoger.

Oliebeleggers zullen uitkijken naar het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap, dat later deze ochtend verschijnt, maar ook naar de wekelijkse olievoorraden in de VS vanmiddag.

De euro/dollar noteerde op 1,1592. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1596 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1570 op de borden.

Bedrijfsnieuws

TomTom heeft ook in het derde kwartaal weer verlies geleden, bij een dalende omzet. TomTom voorziet voor 2021 nog altijd een omzet van 500 tot 530 miljoen euro, waar Location Technology 400 tot 430 miljoen euro aan zal bijdragen. Wel waarschuwde het navigatiebedrijf dat de omzet vermoedelijk aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen door het tekort aan halfgeleiders in de auto-industrie. Verder rekent de navigatiespecialist niet langer op een positieve vrije kasstroom van ongeveer 5 procent van de omzet, maar op circa 2 procent.

Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor Just Eat Takeaway.com van 105,00 naar 99,00 Britse pond bij handhaving van het Outperform advies, terwijl voor ArcelorMittal het advies van Neutraal naar Outpeform ging. Ook werd het koersdoel voor de staalreus opwaarts bijgesteld van 34,00 naar 42,00 dollar.

NSI heeft in het derde kwartaal een hoger direct resultaat geboekt en handhaafde de eerder dit jaar verhoogde outlook voor heel 2021. De EPRA-winst per aandeel bedroeg 1,78 euro. Dit was vorig jaar nog 1,73 euro per aandeel. De toename viel vooral toe te schrijven aan de hogere huuropbrengsten.

RoodMicrotec heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet zien oplopen en verhoogde de outlook voor dit jaar. Rood verwacht dat de omzet dit jaar kan uitkomen tussen de 13,9 en 14,2 miljoen euro tegen eerder13,2 tot 13,6 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.363,81 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 34.377,81 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger 14.571,64 punten.