Basic-Fit opent duizendste club

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit opent vandaag zijn duizendste club. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs dinsdagochtend bekend. De opening wordt gevierd in de nieuwste club in Tilburg. Basic-Fit spreekt van een mijlpaal. "Zodra we na de lockdown weer open mochten, hebben we het ledenaantal enorm zien toenemen in een korte tijd", aldus CEO René Moos. "We blijven doorgroeien om zo dichter bij ons doel van 1.250 clubs te komen voor eind 2022." Het aandeel Basic-Fit sloot maandag op 41,20 euro. Bron: ABM Financial News

