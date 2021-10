Geely brengt minderheidsbelang Volvo naar de beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het Chinese Geely wil 25 miljard Zweedse kronen ophalen door een minderheidsbelang van de Zweedse autofabrikant Volvo Cars naar de beurs te brengen. Omgerekend gaat het om bijna 2,5 miljard euro. De beursnotering aan Nasdaq Stockholm brengt nieuwe en mogelijk ook bestaande aandelen van Volvo Cars naar de beurs. Geely wil meerderheidsaandeelhouder blijven. De Zweedse institutionele beleggers AMF en Folksam blijven ook aan als aandeelhouders. Volvo zegt dat het behoort tot de snelst transformerende bedrijven in de autosector, met grote ambities op het gebied van elektrisch rijden, duurzaamheid en digitalisering. Zhejiang Geely Holding kocht Volvo Cars in 2010. Eigenaar Eric Li zegt: “we hebben de transformatie en groei van dit iconische Zweedse merk ondersteund tijdens een periode van ongekende verandering in onze industrie. In de laatste tien jaar heeft Volvo zichzelf veranderd in één van de snelst groeiende autofabrikanten ter wereld." "De beursgang zal ons merk helpen versterken en onze transformatiestrategie helpen versnellen", voegde CEO Hakan Samuelsson van Volvo toe. Recent kondigde ook een joint venture van Geely en Volvo, het elektrische automerk Polestar, een beursgang aan. Dit merk werd in 2017 gelanceerd. De beursgang zal mogelijk tot een waardering van Polestar van 20 miljard dollar leiden. Bron: ABM Financial News

