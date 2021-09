Fitch positiever over Belgie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Fitch Ratings is positiever over de Belgische economie en heeft de outlook bijgesteld van negatief naar stabiel bij een ongewijzigde kredietrating van AA-. Dit bleek vrijdagavond. De Amerikaanse kredietbeoordelaar spreekt van een gunstigere economische outlook nu de risico's rond de coronapandemie afnemen. Fitch werd positiever over de verwachte economische groei in 2021 en raamt die nu op 5,8 procent, tegen eerder 3,8 procent. Volgens het ratingbureau heeft de lockdown in België tussen oktober 2020 en april 2021 het herstel niet laten ontsporen. In 2022 wordt een groei voorspeld van 3,5 procent, waarna deze in 2023 terugvalt tot 2,2 procent. Fitch verwacht verder dat het Belgische begrotingstekort geleidelijk zal krimpen tot 6,6 procent in 2021 en 4,0 procent in 2022. Bron: ABM Financial News

