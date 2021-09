Beursblik: ordelijke afwikkeling Evergrande verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De problemen rond de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande worden vermoedelijk op een ordelijke manier afgewikkeld, maar de risico's voor de Chinese economie nemen toe. Dit stellen analisten van Bank of America vrijdag in een rapport. Vooralsnog rekenen de marktkenners erop dat Beijing een schuldherstructurering voor Evergrande zal faciliteren. Daarbij zal de Chinese centrale bank zijn monetaire beleid hoogstwaarschijnlijk verder versoepelen, waardoor de groei in China in het vierde kwartaal mogelijk sterker wordt. De analisten zien tegelijkertijd dat de impuls van het heropenen van de mondiale economie na de coronacrisis afneemt en stellen dat de piek in de macrocyclus achter ons ligt. Bank of America gaat ervan uit dat de inkoopmanagersdata dit in de komende maanden ook zullen bevestigen. Dit is nadelig voor de aandelenmarkten, waardoor Bank of America zijn advies voor Europese aandelen handhaaft op Neutraal, maar de bank tevens zegt voorzichtiger te worden over kleinere aandelen en verlaagde hiervoor het advies naar Onderwogen. De analisten denken dat de Stoxx Europe 600 op korte termijn vermoedelijk stabiel zal blijven, om richting het einde van 2021 terug te zakken tot 420 punten. Dit is 10 procent onder het huidige niveau, aldus Bank of America. Bron: ABM Financial News

