AEX eindigt in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag in het rood gesloten en heeft daarmee de 800 punten weer gedag gezegd. De AEX sloot 1,1 procent lager op 789,49 punten. Aanvankelijk ging het Damrak nog positief van start, maar in de tweede helft van de ochtend kwamen de koersen al onder druk te staan. Een kleine opleving richting de opening van Wall Street, leidde na optie-expiratie echter tot een daling van circa 10 punten. "Een behoorlijke correctie", zei vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group tegen ABM Financial News. Hij wees op "een negatieve cocktail van zaken die mogelijk een probleem kunnen worden". Smit noemde onder meer de problemen met het Chinese vastgoedfonds Evergrande, waardoor de Chinese centrale bank zich vandaag genoodzaakt zag extra liquiditeit in het systeem te pompen. Maar ook het schuldenplafond in de VS en enkele opmerkingen van bankiers van de ECB dat de rente wellicht eerder omhoog moeten, werden door beleggers aangegrepen om wat winst veilig te stellen, nadat de AEX de 800 punten had doorbroken. Smit wees erop dat de AEX "al een paar dagen boven zijn stand leefde", en daardoor vandaag ook iets harder werd geraakt. De euro/dollar handelde op 1,1732 en olie werd circa een procent goedkoper. Beleggers maken zich volgens valuta-analist Georgette Boele van ABN AMRO al op voor het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. Stijgers en dalers In de AEX sloten maar een paar fondsen hoger. Heineken won 0,9 procent en Philips 0,2 procent. De grootste dalers waren de halfgeleiderspecialisten ASMI en ASML met verliezen van circa 2 procent. ArcelorMittal leverde zelfs 4,2 procent in. In de AMX ging Air France-KLM 1,7 procent in het groen en won OCI 1,6 procent. Intertrust en AMG daalden daarentegen 2,5 en 3,9 procent. Accsys was de koploper onder de smallcaps met een koerswinst van 4,9 procent. Cijfers van de houtveredelaar lieten een mooie omzetgroei zien. Wereldhave won 2,3 procent, maar Avantium werd 2,8 procent goedkoper. Het lokaal genoteerde Fastned won 5,0 procent.? Tussenstand Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5, noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager.

