Beursblik: Europese banken bieden eindelijk weer groeiverhaal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese bankensector heeft eindelijk weer vertrouwen in groei, dankzij een explosie van hypotheken, die nog maar net is begonnen en lang kan aanhouden. Dat stelt Bank of America woensdag in een rapport. De winstverwachtingen voor de sector zijn dit jaar met 5 procent verhoogd, wat vooral komt door leningengroei. Dat is een wereld van verschil na de lange jaren van afbouwen. Ook de consumentenleningen beginnen te herstellen, merken de analisten op. Dat komt omdat de risico's van vorig jaar goed zijn beheerst. De banken komen nu de crisis uit met ruime kapitaalbuffers en dat betekent dat er naast groei ook ruimte is voor uitbetaling van dividend en voor de inkoop van eigen aandelen. Banken met lage rendementen zullen hun kapitaalsurplus moeten spenderen aan reorganisaties. Daarom heeft Bank of America voor ABN AMRO een Underperform-advies, net als voor Commerzbank, Deutsche Bank, Lloyds, Société Générale, Banco Caixa en Sabadell. Koopadviezen zijn er genoeg: voor Nordea, CASA en BNP Paribas voorzien de analisten dividenden van bijna 20 procent van de marktkapitalisatie in 2022. Bij ING, KBC, Intesa, de Zweedse banken en Raiffeissen is dat ruim boven de 10 procent. Bron: ABM Financial News

