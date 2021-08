Beursblik: ING trekt koersdoelen halfgeleiders op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag de koersdoelen voor de halfgeleidersspecialisten ASMI, ASML en Besi verhoogd. Dit bleek uit een sectorrapport van analist Marc Hesselink. Hij verhoogde het koersdoel voor ASMI van 350,00 naar 400,00 euro, voor ASML van 650,00 naar 800,00 euro en voor Besi van 90,00 naar 95,00 euro. Op alle drie aandelen heeft ING een koopadvies en ASMI staat ook op de favorietenlijst van de bank. ASMI zal volgens Hesselink flink weten te profiteren van de leidende positie in ALD en beter presteren dan de markt, die volgens ING kan verdubbelen tussen 2020 en 2025. ASML zal volgens ING de komende jaren een sterke omzetgroei laten zien dankzij de stijgende populariteit van de EUV-technologie. "Een monopoliespeler in een dergelijke snelgroeiende markt verdient een fikse premie", aldus Hesselink. Besi is volgens de analist de beste partij in het back-end segment. "De sector staat nog altijd slechts aan het begin van een cyclische opleving." Besi is "uitstekend" gepositioneerd en zal marktaandeel winnen, denkt Hesselink. Daarbij is de waardering van Besi lager dan die van sectorgenoten en het eigen historische gemiddelde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.