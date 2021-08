CTP koopt Amsterdam Logistic Cityhub Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft het Amsterdam Logistic Cityhub aangekocht voor 307 miljoen euro. Dit maakte de vastgoedontwikkelaar en beheerder maandag voorbeurs bekend. De XXL logistieke stadshub in het Westelijke havengebied van Amsterdam omvat circa 120.000 vierkante meter opslag- en 'last mile' distributieruimte verspreid over meerdere verdiepingen. De stadshub wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 opgeleverd en is al gedeeltelijk verhuurd. ALC wordt overgenomen van de ondernemers Wim Beelen en Paul Vermaat. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

