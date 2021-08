Omzet Pharming herstelt in tweede kwartaal

(ABM FN-Dow Jones Pharming heeft de omzet in het tweede kwartaal zien aantrekken, na een zwakker eerste kwartaal, terwijl de halfjaarwinst daalde als gevolg van hogere kosten. Dat maakte het biotechbedrijf donderdag voorbeurs bekend.

De omzet steeg met 15 procent tot 50 miljoen dollar in het tweede kwartaal en was 14 procent hoger dan in het eerste kwartaal.

"We hebben vertrouwen dat deze positieve trend de rest van het jaar zal aanhouden en dat, geholpen door onze sterke kaspositie, dit ons in staat zal stellen om onze geplande investeringen in R&D, maar ook in de reeds gestarte voorbereidingen voor de lancering van leniolisib, voort te zetten", stelde CEO Sijmen de Vries donderdag.

Over de twee kwartalen samen daalde de omzet met 5 procent tot 93 miljoen dollar.

Ook daalde de nettowinst over de eerste helft van 2021 met 29 procent, van 20,3 miljoen tot 14,4 miljoen dollar, door fors hogere bedrijfskosten.

De omzetdaling in het eerste kwartaal had te maken met de sluiting van veel artsenpraktijken in de Verenigde Staten door de tweede golf van het coronavirus. In het tweede kwartaal kwamen er weer nieuwe patiënten bij voor Pharmings geneesmiddel Ruconest in de Verenigde Staten.

Buiten de Verenigde Staten bleef de halfjaaromzet beperkt tot 3,2 miljoen dollar, tegen 4,0 miljoen een jaar eerder. Hier was de omzet in het tweede kwartaal lager dan in het eerste, door fasering in de bestellingen, meldde Pharming.

De kosten stegen van 51,8 miljoen naar 68 miljoen dollar over de twee kwartalen, door hogere uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling en investeringen in leniolisib, een medicijn tegen de zeldzame immuunziekte APDS.

De kaspositie daalde van 207 miljoen tot 190 miljoen dollar.