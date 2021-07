Barclays overtreft winstverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst voor belastingen significant zien stijgen en overtrof daarmee de niveaus van voor de coronacrisis en ook de marktverwachtingen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Britse bank. In het afgelopen kwartaal boekte Barclays een winst voor belastingen van 2,6 miljard pond tegen 359 miljoen pond een jaar eerder. In 2019 boekte Barclays in het tweede kwartaal nog een winst van 1,5 miljard. De consensus mikte voor het afgelopen kwartaal op een winst van 1,7 miljard pond. De Britse bank profiteerde van een vrijval van voorzieningen ter waarde van 797 miljoen pond, nadat er in het eerste kwartaal nog 55 miljoen pond werd gereserveerd. De opbrengsten stegen op jaarbasis van 5,3 tot 5,4 miljard pond. In het tweede kwartaal van 2019 bedroegen de opbrengsten nog 5,5 miljard pond. De consensus mikte op 5,3 miljard pond. Barclays wil een dividend uitkeren van 2,0 pence per aandeel, wat meer was dan de 1,8 pence waar de markt vanuit ging. De bank start ook met een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen pond, nadat het laatste programma van 700 miljoen pond in april werd afgerond. Barclays sloot het kwartaal af met een Tier 1-kapitaalratio van 15,1 procent. Het geplande inkoopprogramma van eigen aandelen zal een impact hebben van 17 basispunten op de CET1-ratio. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

