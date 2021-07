Beursblik: winst ArcelorMittal nog verder omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft de winst in het tweede kwartaal vermoedelijk nog verder weten op te voeren. Dit verwachten analisten bijdroegen aan de consensus. Analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA in het tweede kwartaal van 4.668 miljoen dollar. Dat zou flink meer zijn dan de 3.242 miljoen dollar in het eerste kwartaal van dit jaar, of zelfs 707 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020. Deze enorme stijging schrijft analist Andrew Jones van UBS toe aan de recordprijzen die momenteel gevraagd worden voor staal. Ook Barclays wijst op de hoge prijzen en meent dat ArcelorMittal hier bovengemiddeld van kan profiteren. De Britse bank voorziet voor 2021 een EBITDA van 16,9 miljard dollar. In 2020 kwam ArcelorMittal niet verder dan 4,3 miljard dollar. ArcelorMittal gaf bij de cijfers over het eerste kwartaal aan te verwachten dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar met 4,5 tot 5,5 procent zal groeien. De staalreus opent donderdag voorbeurs de boeken. Maandag noteerde het aandeel ArcelorMittal bijna 3 procent hoger op 27,95 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

