Beursblik: Degroof Petercam start volgen Stern met Houden advies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam is woensdag gestart met het volgen van Stern Groep met een Houden advies en een koersdoel van 14,50 euro. Analisten van Degroof wezen op de turbulentie rond het aandeel Stern in de afgelopen jaren na diverse herstructureringen van het dealernetwerk, overnames en desinvesteringen. Inmiddels zijn de grootste uitdagingen achter de rug, zo zijn de analisten van mening. Een verbeterde kostenstructuur, een sterke voorziene groei bij Stern Parts en Stern Rent en aantrekkende marges als gevolg van een verbeterde omzetmix zullen Stern in de kaart spelen volgens Degroof. Ook een aantrekkende vraag naar hybride en elektrische auto's zal het autobedrijf goed doen. Degroof verwacht significant opwaartse potentie voor het aandeel Stern als de resultaten bij het autobedrijf daadwerkelijk stabiliseren en doelstellingen worden behaald. "We zullen een stuk optimistischer worden [over het aandeel] als doelstellingen in de toekomst worden gehaald”, aldus de marktvorsers. Het aandeel Stern koerste woensdagochtend 1,4 procent lager op 13,65 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

