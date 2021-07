Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger op de eerste handelsdag van de maand, in een nog altijd optimistische gestemde aandelenmarkt waarin elke daling getaxeerd wordt op zijn instappotentie.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een stijging van 0,4 procent op 453,00 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,6 procent op 15.629,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde ook een plus van 0,6 procent met een stand van 6.544,65 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,9 procent naar 7.097,72 punten.

In Japan bleek de industrie in juni toch iets harder te zijn gegroeid dan eerder gedacht met een inkoopmanagersindex van 52,4 tegen een eerder gemelde 51,5. Het Tankan-rapport van de Bank of Japan liet over het tweede kwartaal een verbetering in het bedrijfsklimaat voor grote producenten zien.

China zag zijn inkoopmanagersindex volgens Markit Economics in juni dalen naar 51,3. In mei was deze 52,0.

Van de verschillende Europese landen werden donderdag ook inkoopmanagersindices gepubliceerd. Die duiden zonder uitzondering op een aanhoudende groei, in sommige gevallen zelfs robuust. Dat gold ook voor de eurozone als geheel met een gestegen index van 63,1 naar 63,4.

De werkloosheid van de muntunie kwam over mei uit op 7,9 procent tegen 8,1 procent in april.

In Duitsland liepen de detailhandelsverkopen in mei op maandbasis conform de verwachting op met 4,2 procent.

Voor vandaag zijn vooral de steunaanvragen in het licht van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt van belang, in aanloop naar het grote banenrapport over juni, dat vrijdag naar buiten komt. Voor de steunaanvragen voor de week tot en met 26 juni wordt rekening gehouden met een aantal van 390.000 tegen 411.000 een week eerder.

In de Verenigde Staten komen vandaag naast de wekelijkse steunaanvragen, twee inkoopmanagersindices voor de industrie en de bouwuitgaven over mei naar buiten.

Olie noteerde donderdag hoger. Vandaag vergadert oliekartel OPEC met diens partners verenigd in OPEC+. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 74,21 dollar, terwijl voor een september-future Brent 75,36 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1851. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1841 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1862 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Sodexo heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien stijgen en verhoogde daarop de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel noteerde 1,8 procent in koers.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal zwarte cijfers geschreven dankzij een sterk gestegen omzet. De koers van het aandeel H&M noteerde 1,3 procent lager.

In Parijs en Frankrijk lagen de koersen van de hoofdaandelen er vandaag heel anders bij dan 24 uur terug met in Parijs en Frankfurt slechts vijf minnen. In Parijs was de koers van het aandeel Renault de sterkste stijger met een plus van 3,5 procent, terwijl in Frankfurt de koers van het aandeel Covestro met een winst van 2,3 procent de dans leidde.

In Londen won de koers van het aandeel Associated British Food 4,7 procent. Onderdeel Primark heeft niet als H&M een goed kwartaal achter de rug met een sterke omzetgroei.

Verder hadden luchtvaartmaatschappijen ook de wind in de rug. Het aandeel van IAG, moederbedrijf van onder meer British Airways, won 3,8 procent, het aandeel Lufthansa werd 2,2 procent duurder en in Amsterdam steeg de koers van het aandeel Air France-KLM 1,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.297,49 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.502,51 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.503,95 punten.