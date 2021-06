Uitgelicht: week in beeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nadat het Damrak de eerste twee dagen van de handelsweek de inflatieangst van zich af wist te schudden, kwam de Amsterdam beurs woensdag onder druk te staan, na een tegenvallende inkoopmanagersindex uit Amerika. Donderdag veerde de beurs weer op na zalvende woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell, na de agressievere update van de Amerikaanse centrale bank een week eerder. Powell zei eerder deze week dat hij "een zekere mate van vertrouwen" heeft dat de inflatie zal afnemen, wat de opvatting versterkt dat het nog vele maanden zal duren voordat de centrale bank zijn monetaire beleidskoers verandert. Vrijdag haalde de markt steun uit een grootschalig Amerikaanse infrastructuurplan. Maandag verscheen analist Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News. De wereldeconomie gaat steeds verder open en vergelijkingen met de 'roaring twenties' uit de vorige eeuw worden gemaakt. Toch gaat die vergelijking voor beleggers niet helemaal op, maar desondanks blijft ABN AMRO positief over aandelen. Klik hier voor: Beleeft de beurs de roaring twenties opnieuw? Dinsdag was het de beurt aan beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. Met een verrassend strenge stap heeft de Federal Reserve tijdens de rentevergadering van juni de verwachtingen voor de toekomstige beleidsrente bijgesteld, concludeerde hij. De mediane verwachting van de Fed-deelnemers is nu twee renteverhogingen tegen eind 2023. "En met zeven van de achttien Fed-deelnemers die voor een renteverhoging in 2022 zijn, is de kans op aanscherping zelfs nog groter dan de mediaan momenteel suggereert." "Alle ogen zijn nu gericht op Jackson Hole en de bijeenkomst in september om te zien of deze nieuwe strengheid ook leidt tot een sneller tijdspad voor tapering. Wij verwachten echter nog steeds dat hiermee begin 2022 een start wordt gemaakt." Klik hier voor: Fed verrast beleggers Vrijdag gaf technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets een update. Het korte termijn correctie scenario blijft rechtovereind staan, maar loopt qua tijdspad wat schade op, zei Van den Akker. Van den Akker beschouwt de huidige ontwikkelingen nog steeds als het maken van een toppatroon, wat complex kan zijn, gevolgd door een correctie in het maken van een lange termijn hogere bodem. De komende dagen tot aan het maandslot op 30 juni zijn cruciaal. Dit gaat ons vertellen hoe de weken en zelfs maanden daarna er trendmatig uit gaan zien, zei de technisch analist. Klik hier voor: korte termijn correctie scenario AEX intact Tot slot keren we terug naar Wessels van ABN AMRO. Hij opende de week en sloot tevens de week af voor de camera van ABM Financial News. Met de zomer in aantocht blijven aandelen aantrekkelijker dan obligaties, zei Wessels. Aandelenmarkten zochten in juni nieuwe recordstanden op, maar deden een stapje terug na de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. "Ondanks dat de beurs tijdens de zomer vaak matig presteert, blijft ABN AMRO positief over aandelen en terughoudend op obligaties", zei de beleggingsstrateeg. Klik hier voor: Aandelen deze zomer kansrijker dan obligaties ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.