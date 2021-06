Valuta: pond levert in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd stabiel ten opzichte van de dollar, maar heeft zich ten opzichte van het Britse pond richting 0,86 pond weten op te trekken. "We hielden het vooraf voor mogelijk dat de bank verkrappingsgezind kon klinken, omdat de meest recente inflatiecijfers hoger waren dan verwacht, maar dat bleef uit", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN ANMRO vrijdag tegen ABM Financial News. De Britse munt daalde donderdag nadat de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk zich mild uitliet over de economische perspectieven en de inflatie op korte termijn ziet oplopen naar een peil boven de 3 procent, maar het ruime monetaire beleid intact hield. "Beleggers denken dat eind mei 2022 de beleidsrente 50 basispunten hoger staat dan nu. Dat is veel sneller dan de Fed en de ECB. Dit is al in de koers van het pond verdisconteerd. Wij denken ook dat de Bank of England eerder de rente gaat verhogen dan de Fed en de ECB", aldus Boele. Het monetaire beleid is niet de enige factor van betekenis voor sterling. "Corona speelt de Britten nog altijd stevig parten. Het VK heeft het verder openen van de economie uitgesteld in verband met de verspreiding van de COVID-delta-variant en dat heeft ook negatief doorgewerkt op het Britse pond", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag. Voor Boele is vrijdag de inflatiecomponent in de persoonlijke inkomens en bestedingen van de Amerikanen over mei het belangrijkste richtpunt. Op jaarbasis wordt zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen rekening gehouden met een inflatie van 3,4 procent tegen 3,1 procent in april op jaarbasis. Het Duitse consumentenvertrouwen liet over juli een flinke stijging zien van 6,9 negatief naar 0,3 negatief, tegen een door economen verwachte 4,0 negatief. De geldhoeveelheid van de eurozone steeg in mei wel, maar minder snel dan in april. Vanmiddag volgt dan nog het definitieve consumentenvertrouwen van de Amerikanen over juni zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan. In die cijfers zit ook een voorspelling voor de inflatie voor de komende twaalf maanden en de komende vijf jaar. Spreker is vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van Boston Eric Rosengren. De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,1943 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8586 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3909 dollar. De dollar noteerde 0,3 procent lager op 6,4538 Chinese yuan. De dollar verloor vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 110,7135 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

