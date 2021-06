Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 113,00 naar 120,00 euro en behield het advies Outperform. Volgens de Zwitserse bank onderschatten beleggers het vermogen van Heineken om zijn prijzen te verhogen, vooral in de opkomende markten. Dit zou bij de halfjaarcijfers moeten blijken en leiden tot hoger winstverwachtingen. Aanvullende overnames in Afrika, zoals die van Distell, naast de consolidatie van United Breweries in India, zou de autonome groei met 50 basispunten kunnen opkrikken, waardoor de groei aan de bovenkant van de historische bandbreedte van 5 tot 6 procent zal uitkomen. Credit Suisse rekent voor het tweede kwartaal op een volumegroei bij bier van 20 procent, wat nog wel ruim 3 procent minder is dan in het pre-coronajaar 2019, maar iets meer dan de consensusverwachting die rond 18 procent ligt. Zuidoost-Azië kampt weer met meer beperkingen, maar Afrika, Mexico, VS en Europa zouden dat ruimschoots moeten goedmaken, volgens de analisten. De prijs/mix zal volgens Credit Suisse met 4,6 procent verbeteren, waar de consensus op slechts 2,5 procent rekent, mede dankzij goede prijskracht in Nigeria, Brazilië en Mexico en een sterk herstel in Zuid-Afrika en de VS. Het aandeel Heineken steeg donderdag 1,1 procent naar 102,55 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

