Beursupdate: hogere koersen in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend in het groen. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 730,54 punten.

"De beurzen lijken voor nu weer even gerustgesteld over de risico's rond de Fed en inflatie, ondanks dat de markt sneller een renteverhoging inprijst dan waar de Amerikaanse centrale bank zelf rekening mee houdt op basis van de dot plot", aldus strategen van Deutsche Bank.

Volgens strateeg Jeff Mortimer van BNY Mellon Wealth Management blijven beleggers de kracht van een heropening van de economie afwegen tegen opmerkingen van de Fed en de onderliggende ontwikkelingen in de bedrijfswinsten.

Mortimer verwacht dan ook enkele wisselvallige maanden voor aandelen deze zomer. "Beleggers zoeken meer duidelijkheid over de inflatieontwikkelingen", aldus de strateeg. "We weten dan inflatie het belangrijkste punt zal worden deze zomer. Daar is geen twijfel over mogelijk. De vraag is vooral of inflatie ook in de volgende zomerperiode [in 2022] het belangrijkste punt zal zijn", aldus Mortimer.

Beleggers proberen in te schatten hoe lang de hogere prijzen zullen aanhouden. Voor de komende negen tot achttien maanden verwacht beleggingsadviseur Michael Kelly van PineBridge Investments dat de inflatie aanhoudt. Het prijspeil kan zelfs nog wat aantrekken, zo voorziet Kelly, voordat deze weer terugzakt.

Voor de beurzen verwacht Kelly geen grote correctie in de uiteindelijke taperingfase van de Fed, maar eerder een zijwaartse beweging totdat "enkele knelpunten" zijn verdwenen. "Dit maakt het selecteren van de juiste aandelen des te belangrijker in de komende tijd", aldus Kelly.

Het muntpaar euro/dollar noteert vanochtend vlak op 1,1930. De olieprijzen stegen met 0,6 procent.

In Europa staat het rentebesluit van de Bank of England op de agenda. "In het licht van de recente verandering in toon van de Fed over de tijdlijn van een mogelijke renteverhoging, kan de Bank of England een soortgelijke verschuiving laten zien in de planning voor de afbouw van steunmaatregelen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Vanochtend verscheen al de gezaghebbende Duitse Ifo-index voor het ondernemersvertrouwen. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg naar 101,8 in juni. Er was door economen vooraf gerekend op een indexstand van 100,5.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Adyen en ASMI waren koplopers met winsten van 1,4 tot 2,6 procent. Just Eat Takeaway.com en Prosus noteerden met bescheiden verliezen lager. IMCD maakte een pas op de plaats. Het aandeel noteert ex-dividend.

In de AMX won ABN AMRO 2,4 procent en PostNL 2,0 procent. ABN AMRO gaat een portefeuille van 1,5 miljard dollar met leningen aan Noord-Amerikaanse bedrijven in de olie- en gassector verkopen aan Oaktree Capital Management en Sixth Street Partners. Inpost verloor 0,4 procent en Galapagos 2,2 procent.

In de AScX wonnen CM.com en Vivoryon ongeveer 2 tot 3 procent.

Het lokaal genoteerde Lavide won 10,8 procent. Het bestuur van Lavide heeft tijdens een aandeelhoudersvergadering woensdag een ruim draagvlak gevonden voor plannen om in zee te gaan met Nederlandse Zorg Beheer bv, een beheerder van zorgcentra.