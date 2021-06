Heijmans presenteert plan voor nieuwe, duurzame stad in Flevoland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Als het aan woningcorporatie De Alliantie, gebiedsontwikkelaars AM en Amvest en bouwbedrijf Heijmans ligt, verrijst er op korte termijn een duurzame nieuwe stad in de Flevopolder: Eemvallei Stad. De vier partijen bieden dit plan dinsdag aan minister Ollongren aan. Het plangebied beslaat 4.000 hectare en ligt vlakbij Almere. Het moet een duurzame stad worden, met veel groen, water, natuur en (stads)landbouw. Ook voorziet het plan in een nieuwe OV-aansluiting: een busbaan richting Almere, Zeewolde, Amersfoort en Hilversum/Utrecht. 60% van de grond is bestemd voor natuur en (stads)landbouw. Stadslandbouw Naast landbouwgronden aan de randen van het gebied moet er ook innovatieve (verticale) stadslandbouw komen. Het is de bedoeling dat een groot deel van het voedsel dat inwoners van Eemvallei Stad consumeren afkomstig is uit het gebied zelf. Een deel van het bosgebied levert hout voor de bouw van huizen in de stad. Verder is er veel ruimte voor de opwekking van zonne- en windenergie: genoeg om 90.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien. Het gaat om een combinatie van windmolens en zonnepanelen op daken van woningen. Starters, middengroepen en kleine huishoudens Eemvallei Stad moet woningen bieden die voor starters en middengroepen goed bereikbaar zijn en ruimte bieden aan een breed scala van leeftijden en doelgroepen, dus ook aan starters, een- en tweepersoonshuishoudens en ouderen. 30% van de woningen moet sociale huur worden. Volgens de vier partijen zijn de ontwikkelkosten een stuk lager dan in binnenstedelijke gebieden. Het plan moet een deel van de woningnood lenigen in de noordelijke Randstad. De contouren van de plannen staan omschreven in dit document.

