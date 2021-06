Luchtvrachtvervoer in april gestegen - IATA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het wereldwijde luchtvrachtvervoer is in april gestegen. Dit meldde brancheorganisatie IATA dinsdag. Er was sprake van een stijging van 12 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Ten opzichte van maart 2021 steeg het luchtvrachtvervoer met 7,8 procent. De seizoengecorrigeerde vraag ligt nu 5 procent hoger dan de piek van vóór de crisis in augustus 2018. Uitgezonderd Latijns-Amerika was in alle regio's sprake van groei. De beladingsgraad kwam in april uit op 57,8 procent. De capaciteit lag in april nog wel 9,7 procent lager dan in dezelfde maand in 2019, omdat veel vliegtuigen nog aan de grond stonden vanwege de coronabeperkingen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

