Omzetdruk Holland Colours

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours heeft in het afgelopen gebroken boekjaar de omzet onder druk zien staan, maar de winst trok wel aan. Dit bleek uit cijfers van de Apeldoornse verfspecialist.

In het boekjaar 2020/2021, dat eindigde op 31 maart, kwam de omzet op jaarbasis 5 procent lager uit op 96 miljoen euro. Onder meer negatieve wisselkoerseffecten van 2,2 miljoen euro drukten op de omzet.

In alle kernsegmenten stond de omzet onder druk. In de divisie Europa, Midden-Oosten, India en Afrika bedroeg de omzetdaling 6 procent, terwijl de omzet in Azië 8 procent daalde, vooral vanwege lagere volumes. In de Amerika's was juist sprake van een groei met 5 procent, dankzij hogere volumes.

De nettomarge steeg op jaarbasis met 0,5 miljoen euro tot 46,2 miljoen euro. Als percentage van de omzet was dit 48 procent tegen 45 procent een jaar eerder. Onder meer geografische spreiding en de productmix droegen daaraan bij.

De operationele kosten liepen met 1,1 miljoen euro terug tot 33,8 miljoen euro, vooral door lagere reiskosten. Ook onderhouds- en arbeidskosten kwamen lager uit dan een jaar eerder. De operationele winst steeg van 10,8 naar 12,4 miljoen euro.

Onder de streep restte een winst van 9,6 miljoen euro of 11,10 euro per aandeel tegen 7,9 miljoen of 9,09 euro per aandeel een jaar eerder.

De nettokasstroom bedroeg 9 miljoen euro tegen 0,2 miljoen euro een jaar eerder. Onder meer een hogere kasstroom uit operationele activiteiten, gunstige ontwikkelingen in het werkkapitaal en minder investeringen leidden tot een hogere kasstroom.

Holland Colours stelt over het afgelopen boekjaar een dividend voor van 5,50 euro per aandeel.

Outlook

Holland Colours deed geen concrete uitspraken over het lopende jaar. Door de coronacrisis is de outlook wel "onstabieler" en is er aanhoudende onzekerheid, aldus het Apeldoornse bedrijf. Maar op basis van de groeistrategie en interne verbeteringen is er ook reden tot optimisme, aldus het verfbedrijf.