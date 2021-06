Brunel start inkoopprogramma eigen aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel International is van plan om vanaf 3 juni voor krap 2 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Dit maakte de specialistische detacheerder dinsdagochtend bekend. Op basis van de slotkoers van Brunel op maandag, zal het gaan om 175.577 aandelen, ofwel 0,35 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal. Het inkoopprogramma moet uiterlijk op 30 juli dit jaar worden afgerond. Het inkoopprogramma is nodig met het oog op het beloningsbeleid voor het senior bestuur te kunnen voldoen. Afhankelijk van de prestaties in 2023 kunnen senior bestuurders een beloning in aandelen krijgen toegekend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

