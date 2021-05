Uitgelicht: de beurs in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen week stond opnieuw in het teken van zorgen over de hoge inflatie, de tijdelijkheid en de mogelijke effecten op het beleid van centrale banken in het algemeen en de Federal Reserve in het bijzonder. Optimisme werd gedurende het verloop van de handelsweek afgewisseld door pessimisme, waarbij de risicobereidheid van beleggers meeschommelde.

Pinkstermaandag verscheen beleggingsstrateeg Vicent Juvyns voor de camera van ABM Financial News. Het succes van de coronacvaccinaties in Europa maken dat de MSCI Europe Index verder omhoog kan, zei hij.

Na een relatief trage start zijn de Europese vaccinatiecijfers de afgelopen maanden gestegen. De belangrijkste economieën van de eurozone vaccineren nu circa 0,8 procent van hun bevolking per dag; in lijn met het niveau in het VK en meer dan in de VS, waar de afgelopen weken vertraging ontstond.

"In dit tempo kan 70 procent van de bevolking tegen eind juli ten minste één dosis vaccin hebben gekregen. De productie van extra vaccins gebeurt nu intern, met contracten die binnenlandse prioriteit garanderen, waardoor deze mijlpaal mogelijk nog eerder wordt bereikt. Deze positieve ontwikkelingen ondersteunen onze visie van een sterk, maar gespreid, wereldwijd herstel", aldus Juvyns.

Vrijdag presenteerde technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets een update. Hij is nog altijd zeer positief voor de AEX Index ondanks de saaie beursweek en acht een stijging van de AEX naar 757 punten zeer realistisch.

Wel hanteert hij een strakke stoploss voor zijn 'bullish' visie. Een koers onder het dieptepunt van donderdag op 706,14 punten en het stijgend 50-daags gemiddelde op nu 705 punten mag daarbij niet meer voorkomen.

Tot slot verscheen analist Salah Bouhmidi van IG Nederland voor de camera van ABM FN.

Waar de laatste handelsdag voor de Amerikaanse feest- en gedenkdag Memorial Day op Wall Street over het algemeen zwak is, is de dag erna over het algemeen bullish, merkte hij op. Dit in combinatie met het feit dat dit nu ook de eerste dag van de maand juni is, zou dit wel eens tot een uitbraak kunnen leiden op dinsdag, zei Bouhmidi.

