Just Eat Takeaway.com en Sodexo gaan samenwerken

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft een internationale samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Franse cateringbedrijf Sodexo. Dit maakte de Nederlandse maaltijdbezorger donderdagochtend bekend. In België kunnen houders van een restaurantpas van Sodexo maaltijden geleverd krijgen via Just Eat Takeaway.com. Later moet dit ook in andere landen mogelijk zijn, waaronder Frankrijk. In België zijn meer dan 1.300 restaurants aangesloten bij Just Eat Takeaway.com. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

