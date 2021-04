Sodexo en Uber Eats slaan handen ineen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sodexo heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Uber Eats. Dit werd dinsdagochtend bekendgemaakt. In Frankrijk kunnen houders van een restaurantpas van Sodexo maaltijden geleverd krijgen via Uber Eats. Er geldt geen minimaal bestelbedrag en de overeenkomst omvat enkel regio’s waarin Uber Eats actief is. Momenteel is dat in meer dan 240 Franse steden. In de komende maanden zullen ook pashouders in andere Europese landen en Latijns-Amerika met de Uber Eats-app maaltijden kunnen bestellen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.