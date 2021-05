Danone stelt nieuwe CEO aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Danone heeft Antoine de Saint-Affrique aangesteld als nieuwe topman. Dit maakte de Franse voedingsreus maandagavond bekend. De Saint-Affrique zal per 15 september dit jaar de rol van CEO op zich nemen. Danone staat nu nog onder de gezamenlijke leiding van interim-CEO's Véronique Penchienati-Bosetta en Shane

Grant, nadat voormalig CEO Emmanuel Faber in maart opstapte na druk van activistische aandeelhouders. De Saint-Affrique wordt ook voorgesteld als lid van het bestuur bij de komende aandeelhoudersvergadering in april 2022, maar niet als voorzitter, zoals voorganger Faber wel was. De activistische aandeelhouder Bluebell drong er begin dit jaar op aan dat de functie van voorzitter en CEO zou worden losgekoppeld. De Saint-Affrique is sinds oktober 2015 CEO van Barry Callebaut, wereldmarktleider in chocolade. Ook leidde hij een tijd de voedingsdivisie en huidverzorgingsdivisie van Unilever. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

