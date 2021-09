Update: activist Bluebell Capital wil ontslag CEO Solvay Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Solvay

(ABM FN) De activistische aandeelhouder Bluebell Capital wil dat CEO Ilham Kadri vertrekt bij Solvay. Dit blijkt uit een brief die Bluebell schreef aan voorzitter Nicolas Boël van Solvay. Bluebell is vooral ontevreden dat Kadri de milieuproblemen aan de Toscaanse kust bij Rosignano niet heeft aangepakt. Hier loost een fabriek van Solvay volgens Bluebell chemisch afval in zee. In een reactie tegenover ABM Financial News liet Solvay weten een residu van kalksteen en andere "100 procent natuurlijke materialen" in zee te lozen. "Solvay zorgt niet voor milieuproblemen aan de Toscaanse kust", aldus het bedrijf. Kadri wil volgens Bluebell de problemen niet erkennen. Zij weigert niet alleen met Bluebell in gesprek te gaan, maar ook met de Italiaanse politiek. Ook dit ontkent het Belgische chemiebedrijf. "Solvay heeft altijd op alle vragen van Bluebell geantwoord", aldus het bedrijf tegenover ABM. Het vertrouwen in Kadri is na een jaar op en Bluebell dringt er op aan een nieuwe CEO aan te stellen. “Ilham Kadri heeft de volledige steun van de raad van bestuur als CEO", zo stelde Nicolas Boël, voorzitter van de raad van bestuur van Solvay, tegenover ABM Financial News. "Sinds haar benoeming in 2019 heeft ze doortastende maatregelen genomen om de strategie van het bedrijf vorm te geven en de portfolio af te stemmen op sterke duurzaamheidstrends. Als gevolg daarvan maakt Solvay zijn belofte waar om waarde te creëren voor aandeelhouders, klanten en alle stakeholders." In het recente verleden keerde Bluebell zich ook tegen de CEO van Danone, Emmanuel Faber, die inmiddels is vervangen door Antoine de Saint-Affrique. Update: om reactie Solvay toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.